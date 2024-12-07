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台灣民眾黨今（7）日舉行黨代表選舉，攸關未來黨權力核心板塊移動。不過，近日地方社群卻流出「投票寶典」，明明是黨主席柯文哲的人馬卻被指為壁如派，選前小動作及亂象不少。這次是民眾黨史上首次沒有黨主席柯文哲參與的黨代表選舉，隨著柯文哲涉案收押時日愈久，黨內鬥爭的狀況就愈多。民眾黨期待藉由這次黨代表選舉，及明年初的中央委員改選，能夠確立後柯文哲時期的權力核心跟路線。據了解，各地方黨部主委掌握當地黨員名單跟個資，處在操盤黨代表選舉最有利位置。選前就從地方流出一份「投票寶典」，刻意操弄反蔡壁如的黨員投給地方高層屬意人選；另還傳出有人放話要利用地方黨部掌握的個資幫黨員投票。民眾黨口口聲聲「團結」，實際上在這個非常時期只流於表面，網內互打的程度不輸藍綠兩大黨。從黨代表選舉結果來看，儘管地方黨部主委佔據優勢，但中央派也靠空戰有些斬獲。大方向看，柯文哲人馬還是多數，但經過這陣子柯案頻頻爆發，這些人很難說沒有產生其他想法；尤其將柯文哲人馬指為蔡壁如人馬的招數，更被黨內人士直指在搞小圈圈，這種做法顯然為了自己的權力已經對柯文哲有二心。至於黃國昌與北部部分地方黨部則頗為親近，大致可以仰賴這些地區的黨代表取得黨內一定程度的勢力，雖然不大，但憑著他的個人影響力跟聲量，明年中央委員選舉還有一搏。無論如何，民眾黨的後柯文哲時代已經揭開序幕。