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▲台北元坤領隊、義大醫院院長杜元坤(中)勉勵球員不要有壓力，全力以赴。(圖/元坤運動文創提供)

▲剛高中畢業的高正釗(中)第一次企業聯賽達陣就在冠軍戰，幫助球隊扭轉了落後氣勢。(圖/元坤運動文創提供)

2024年第三屆台灣企業橄欖球聯賽落幕了！台北元坤靠著6次達陣與2次成功加射，最終以34：15擊敗長大海洋，完成史無前例的三連霸壯舉。長大海洋一開賽就攻勢凌厲，並且把握射門機會打開得分大門取得3：0領先。尋求衛冕的台北元坤反擊相當迅速，雖然錯過射門追平機會，但憑藉著團隊戰力推進至對手禁區，高正釗成功達陣，5：3超前，可惜射門再次失手，沒能擴大領先。不過長大海洋飼料也非省油的燈，利用突襲與陣地戰在邊線達陣，8：5再次反超。不甘示弱的台北元坤，立刻組織攻勢，以同樣的陣地戰術，用前鋒球員強大肌肉推進達陣，劉佑家和林威名先後在右邊線達陣，上半場靠著3次達陣15：8領先。台北元坤總領隊、義大醫院院長杜元坤賽後表示，上半場逆風，所以進攻非常不利。總教練洪吉祥指示隊員必須拉開空間，不要讓對手有兩邊衝鋒的機會；老大哥林威名強調，對方的體力不如我們，比我們更累，只要我們堅持住勝利就是屬於我們的。有著強大攻勢做後盾的台北元坤，防守也同樣凶悍，硬是將長大海洋阻擋在達陣線外，即便還是失守，被追成15：20，但戰鬥意志顯露無遺。台北元坤進攻號角響起，邊線發球後趁著對手尚未站穩防守腳步立刻靠著人力優勢由吳忠峻達陣，加上全場第一次成功射門，27：15再次取得雙位數領先局面。眼看著比賽時間進入尾聲，長大海洋球員也開始焦急起來，一次進攻失誤被台北元坤林暐倫達陣，最終台北元坤拿下跨季對戰8戰全勝紀錄。杜元坤說，這些球員就像是我的兒子們，中場告訴他們，放開手腳打，不要有壓力，全力以赴就好了。杜元坤強調，感謝協會舉辦企業聯賽提供選手競技舞台，接下來開始要走向國際化了，這次球隊找來日本球員雨谷陸椰收到很好的成效，明天會與日本的球隊展開交流，期許能夠達到互相成長的目標。洪吉祥強調，衛冕壓力真的很大，明天都要思考如何做好訓練、強化球隊實力，如今終於完成任務，總算可以休息一下了！