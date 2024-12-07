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由於越南對美國的貿易順差持續擴大，越南可能成為即將上任的川普政府的下一個高額關稅目標。川普在競選期間曾威脅，對所有進口商品徵收最高20%的關稅。川普的高級貿易暨製造顧問納瓦洛（Peter Navarro）曾在「2025年計畫」（Project 2025）中提到，對越南徵收關稅將有效降低美國貿易赤字，這份計畫被視為川普2.0政府的重要政策參考。越南是蘋果、谷歌、耐吉與英特爾等美國跨國企業的重要生產基地，對美國的貿易順差高居第四，僅次於中國、歐盟與墨西哥。美國政府5日公布的數據顯示，今年前10個月，越南對美國的貿易順差達1020億美元，較去年同期增長近20%。亞洲辛里希基金會（Hinrich Foundation）的貿易政策主管艾姆斯（Deborah Elms）指出：「對川普而言，主要的衡量指標就是貿易赤字，而越南的數字很糟糕。」她認為，越南可能成為新關稅政策的理想目標，因為越南的報復能力相對有限。在美國商會上週於河內舉行的一場商務會議中，播放了一段影片，內容提到川普的兒子兼高階顧問艾瑞克·川普（Eric Trump）直言，越南是「剝削」美國的國家之一。會議上，多位商界人士及貿易協會代表對越南可能面臨的新關稅政策表達了擔憂。越南南韓商會會長洪孫（Hong Sun）指出：「新關稅政策是南韓企業在越南運營時最大的隱憂之一。」他特別提到，韓國三星電子（Samsung Electronics）是越南對美國出口智慧型手機及電子設備的主要供應商，若受關稅影響，將對相關產業造成重大衝擊。越南官員目前尚未就此可能性回應，但越南外交部多次呼籲美方維持「無縫銜接的貿易」（seamless trade）關係。專家認為，關稅政策若落實，將對越南與美國的經濟往來產生深遠影響。