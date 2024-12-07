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根據《全球房產指南》（Global Property Guide）的報告，越南在過去五年內的房地產價格漲幅高達59%，位居全球首位，超越美國（54%）、澳大利亞（49%）、日本（41%）和新加坡（37%）等多個主要國家，展現出驚人的市場潛力。最近舉行的2024年越南房地產會議上，越南最大的房地產網站Batdongsan.com.vn的副總經理阮國英回顧過去30年越南房地產市場的發展歷程，並探討全球市場的未來趨勢。他指出，越南投資者主要通過金融市場、房地產、黃金、外幣和儲蓄等方式進行資產配置，而房地產則是過去十年表現最亮眼的投資選項。阮國英分析推動越南房地產價格增長的三大核心因素：經濟發展、政策管理和社會變遷。他提到，越南人均GDP和通貨膨脹率處於較高水準，而國內利率環境逐步改善，為房地產市場創造了有利條件。此外，多元化的投資選擇進一步刺激了消費者的購房意願。報告還指出，越南的資產儲備比例達到32.8%，顯著高於全球平均的27.1%，在全球排名第27位。越南房地產的擁有率則高達90%，位列全球前茅，超越東南亞鄰國，包括新加坡（88%）、印尼（84%），以及美國（66%）和澳大利亞（66%）等發達國家。阮國英表示：「越南房地產市場的強勁表現，充分展現投資者對市場的信心，同時也凸顯房地產在越南經濟中舉足輕重的地位。」隨著利率水準回歸穩定和投資環境的持續改善，越南房地產市場的增長潛力依然值得期待。