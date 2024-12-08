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今（8）晨傳出英超西漢姆聯牙買加球星Michail Antonio發生車禍的消息，西漢姆聯官方稍早證實，球隊前鋒在遭遇道路交通事故後「意識清醒，溝通情況穩定」，進一步消息仍有待確認。西漢姆聯早些時候的聲明如下：「西漢姆聯隊確認前鋒Michail Antonio今天遭遇了一場道路交通事故。此刻，俱樂部每個人的思念和祈禱都與Michail、他的家人和朋友同在。」Antonio這次車禍的具體傷情和原因，西漢姆聯表示將在適當時候發布。同時透露Antonio在醫院情況穩定，「Michail 意識清醒，能與人溝通，目前在倫敦市中心一家醫院接受密切監護。在這個困難的時刻，我們懇請大家尊重Michail及其家人的隱私。俱樂部今晚不會發表進一步的評論，但會在適當的時候更新最新情況。」從網路上的圖片來看，Antonio這次的車禍情況非常嚴重，其車體前端幾乎全部撞毀，可見衝擊力道之大。但從俱樂部的描述來看，他似乎暫時沒有生命危險。根據英國《每日郵報》報導，在事故發生後，Antonio被困在車內 45 分鐘，最終消防員才用切割工具將他從車內「撬了出來」。2021年3月，Michail Antonio決定放棄代表英格蘭足球代表隊改為代表牙買加隊出賽，但牙買加尚未對其進行徵召。 Antonio於2015年加盟西漢姆聯，在322場比賽中為俱樂部打進83球，此前曾效力過諾丁漢森林、謝菲爾德星期三、科爾切斯特、南安普敦、切爾滕納姆和雷丁。