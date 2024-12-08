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Youtuber八炯6日時推出一支「中國統戰紀錄片」，找來饒舌歌手陳柏源分享自身經驗，公開揭發中國統戰部如何收買台灣網紅，還爆出網紅鍾明軒疑似早與對岸有合作關係，內容曝光後引發熱議。日本資深媒體人矢板明夫分析了4大要點，並指出台灣不僅要提防來自中國的滲透，還應該要想一些反制措施。矢板明夫在臉書上發文，提到了近來八炯推上架的有關中國對台灣統戰的紀錄片，指出許多觀眾透過這部影片感受到強烈啟發與震撼，並且認識到了中國對台灣的統戰行動有諸多層面，「有些內容雖然以前也有媒體報導過，但是這一次，透過影片中具體的人物對話，將許多細節展現出來了。」矢板明夫在文中也列出了值得留意的「4大要點」，首先是中國的對台部門的經費已經大大不如以往。矢板明夫指出，從前收買網紅，中國是毫不吝嗇支付全部費用，如今卻變得謹慎，甚至討價還價。「顯示出這些出賣台灣的網紅們現在所能獲得的利益，已經大幅降低了。」其次，矢板明夫表示，影片裡提到數名網紅的立場不斷反覆，也顯示出統戰手段的廣泛性和複雜性。「尤其是華僑學校被指出直接隸屬於統戰部，每年畢業數以百計的台灣學生，直接對台灣社會造成潛在影響。華僑學校的畢業生今後還會源源不斷地回到台灣社會，這一點非常令人憂心。」此外，矢板明夫提到，影片在強調台商與中國合作的風險，指出了很多台商在當地被剝削的例子，不但財產有可能被巧取豪奪，甚至生命還會受到威脅。因此他呼籲，台商在中國做生意時，需要清楚明瞭這種潛在的危險。矢板明夫在文中還提到，影片還揭露了中國最主要的攻擊、抹黑對象，是台灣的社會制度和民進黨政府，企圖破壞台灣的政治環境。尤其中國對台灣網紅進行的言論操控，旨在製造分裂與混淆，讓很多人為了一點蠅頭小利，不惜出賣自己的故鄉、親人、朋友，這些都值得大家警惕。矢板明夫最後表示，「八炯的這部紀錄片相當有價值，讓大家認識到台灣面臨的挑戰是多麼艱鉅。台灣社會以及執政黨，不但要提防來自對岸的各種滲透，也不能夠只守不攻，應該想一些反制措施。」