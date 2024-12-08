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▲周杰倫在陳冠希貼文底下留言，「我給你演唱會票，該你來我車隊」，陳冠希則幽默回覆「微信轉帳300」。（圖／周杰倫FB）

天王周杰倫「嘉年華」演唱會昨（7）日來到第三天，每場都有不同藝人好友到場支持，過去與周杰倫一起演出電影《頭文字D》的陳冠希也帶著老婆來朝聖，演唱會結束後還發出跟周杰倫在後台的合照，並寫下「藤原拓海、高橋涼介」，讓不少粉絲留言「我的青春回來了！」陳冠希昨日在IG發出與周杰倫在後台的合照，還寫下兩人19年前在電影《頭文字D》飾演的角色名稱，藤原拓海、高橋涼介，周杰倫還在底下留言「我給你演唱會票，該你來我車隊」，陳冠希則搞笑回覆「微信轉帳300」。貼文一出，令許多粉絲陷入回憶殺，紛紛留言寫下、「太搞笑了，這個梗一直在用」、「兩個大帥哥！我的青春回來了！」、「原來這些爛梗本尊都知道」，還有人留言敲碗希望兩人再演「頭文字D」續集！2005年由周杰倫、陳冠希、余文樂等人主演的動漫真人版《頭文字D》，風靡兩岸三地，而電影主題曲〈飄移〉以及片尾曲〈一路向北〉都是周杰倫寫的歌，而在拍攝期間，周杰倫與陳冠希還成為好朋友。