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▲男歌迷在點歌環節重複點了周杰倫已經唱過的〈告白氣球〉，只為了秀中段自己寫的Rap，歌迷傻眼開轟太自私。（圖／Threads）

▲周杰倫演唱會上的RAP男身分遭起底，他過去曾參加《超級星光大道2》，4年前唱〈告白氣球〉的舊片慘遭灌爆。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會5日起在大巨蛋一連開唱4天，吸引超過15萬名粉絲朝聖，向來寵粉的周董都會讓歌迷點歌，讓粉絲有機會一起唱想聽的歌。然而在第2天的點歌環節，有歌迷硬是點了周杰倫才剛唱過的〈告白氣球〉，並大唱自己改編的RAP，引起許多人不滿。事後該名男子的身分遭起底，疑似是曾參加過《超級星光大道2》的選手潘家鋭，而他4年還有將唱〈告白氣球〉的影片上傳到個人YouTube頻道，目前該影片慘遭大批歌迷留言灌爆。周杰倫演唱會第2天粉絲點歌環節時發生小插曲，1名男歌迷點了周杰倫30分鐘前才剛唱過的〈告白氣球〉，還強調自己寫了1段Rap改編在歌詞裡，令在場歌迷相當錯愕，而當下螢幕上不僅沒字幕、節奏也不對，整個場面相當尷尬。此舉引起大批歌迷紛紛在社群上砲轟，「真的超級自私，全場三萬多歌迷誰想聽你唱Rap啊」、「沒有字幕完全不知道他在唱什麼，有夠難聽超煞風景」、「我好不容易搶了票進了場，我還得聽你那不知道哪來數來寶，謝謝你讓我知道我今年有多衰，看林書豪唱歌都沒你尷尬，下次記得別唱了真的」、「周杰倫各種明示暗示叫大家點擱淺然後你要再來一遍告白氣球」。事後該名男子的身分也遭起底，有人發現他疑似是曾參加過《超級星光大道2》的選手潘家鋭，過去曾經營YouTube頻道，還與歌手周定緯等人合拍Cover影片。而他4年前也有上傳加入RAP版本的〈告白氣球〉到YouTube頻道，這首歌正好是他與老婆結婚10周年的定情曲。如今影片再度被挖出，點閱瞬間衝到了5.5萬，許多人紛紛湧入留言區罵爆，「留言的人都比訂閱高了」、「難怪不紅做這種東西，被大家噴也只是剛好而已，自作自受」、「真的沒人想在自己偶像的演唱會上聽路人寫的rap，而且還不是寫給周杰倫的」。