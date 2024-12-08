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▲天王周杰倫昨（7）日在大巨蛋舉辦第3場「嘉年華」演唱會，依舊座無虛席。（圖／杰威爾提供）

▲一名女粉絲高舉「老朋友都來了」的布條，周杰倫直接喊出對方名字。（圖／翻攝自threads）

天王周杰倫昨（7）日在大巨蛋舉辦第3場「嘉年華」演唱會，依舊座無虛席，他在第一天唱完時，就曾發文表示：「剛出道北中南簽唱會上的那些老朋友，你們都來了嗎？」強調自己都沒有忘記熟悉的歌迷，在第二場的點歌環節，他看到一名粉絲高舉布條，上面寫著：「老朋友都來了」，驚喜喊出對方的暱稱，該名粉絲當場感動落淚，她也被起底，已經愛了周杰倫24年。網路上流傳一段第二天周杰倫演唱會的片段，只見在點歌環節，一名女粉絲高舉「老朋友都來了」的布條，讓周杰倫感覺對方十分眼熟，想起曾在簽唱會碰過女粉絲，聽到提示表示暱稱是疊字，他當場直呼：「仔仔！唉呀，這個真的那時候有杰倫家族還是什麼的，好久了。」就如他自己所說的，真的沒有忘記一路陪伴自己的粉絲，讓仔仔當場感動淚崩。這段影片曝光後，不少當年的鐵粉都跳出來，當年追星族會在奇摩為偶像建立家族，類似粉絲團的概念，這個功能始於1999年10月，讓粉絲能夠在家族裡討論偶像，周杰倫於2000年出道，第一批粉絲就為他創立，版主還會製作閃圖，寵粉的藝人也會在家族內發文和粉絲互動，然而這項功能已經在2011年停止，成為充滿回憶的歷史。當年有一票周杰倫粉絲都加入了奇摩家族「杰倫的娘子軍團」，都對仔仔非常印象深刻，她對周杰倫的愛有目共睹，「仔仔用心整理每個新聞，她真的值了」、「真的，都感受得到仔仔很用心在管理家族，家族的成員也都很棒，還能被杰倫記住名字真的值得了」、「認識仔仔的都是周杰倫第一批粉絲（包括我）」、「叫得出名字真的很感人欸」、「這真的也太誇張了吧，被杰倫哥記住這人生無憾了欸。」