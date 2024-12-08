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立法院前院長王金平今（8）日將和近百個團體，共同發表「兩岸和平倡議宣言」，希望創造兩岸關係新框架，搭橋緩解緊張。對此，國民黨立委李彥秀讚許，兩岸和平的重要性、交流的必要性以及執政者的善念，這不僅王金平的倡議，國民黨長期的主張，更痛批民進黨把中國大陸當敵人，「把無心之言當統戰」。李彥秀指出，國民黨內沒有本土派、非本土派的問題，國民黨就是中華民國派。「中道和平聯盟智庫」是「跨黨派」的民間智庫，王金平是國民黨的重要資產，愛護國民黨的初心更是數十年來如一，王金平不僅歷練完整，擁有極高的聲望，調和鼎鼐更是政界的翹楚。李彥秀續指，王金平擔憂賴清德總統上任後，兩岸關係進一步惡化，包括最近陸生來台以及網紅互相攻擊的事件，兩岸官方與民間的敵意螺旋不斷上升，強調兩岸和平的重要性、交流的必要性以及執政者的善念，這不僅王金平的倡議，國民黨長期的主張，更是台灣2300萬人共同的心願。李彥秀認為，兩岸需要善意，而不是敵意；兩岸需要對話，而不是喊話；兩岸需要交流，而不是交惡。九二共識是國民黨執政時期兩岸交流與對話的基礎，除了對話基礎外，更重要的是兩岸的「互信基礎」。李彥秀提到，賴清德說「舉起拳頭不如張開雙手」，這句話不僅是說對對岸聽的，更是說給民進黨聽的，說給網軍側翼聽的，說給賴清德自己聽的，當民進黨把中國大陸當敵人，把交流對話當滲透，把無心之言當統戰，賴清德期待的春暖花開恐怕仍是凜冽寒冬。