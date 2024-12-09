NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月9日賽程，將有12場比賽進行，上午9點30分要進行明尼蘇達灰狼在客場交手金州勇士的賽事，將會是今天的焦點之戰，勇士頭牌球星在昨不敵灰狼後，已經放話表示球隊會在週一交手灰狼的比賽做出改變力拼雪恥，灰狼則是要追求近期的5連勝，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：灰狼交手老鷹焦點之戰
📍比賽背景
金州勇士在上一戰交手灰狼以90:107不敵對手，創下本季單場球隊得分新低，雖然一度在末節追至3分差，但灰狼在最後時刻阻止勇士反撲，賽後主帥Steve Kerr則點出，「要讓Jonathan Kuminga與Andrew Wiggins更加融入球隊進攻。」灰狼方面在4連勝中，展現良好的防守，這4場連勝中最多僅讓對手攻下92分。
📍數據對比
勇士場均得分114分（聯盟排名第9），灰狼場均則是的111分（聯盟排名第17）。
勇士本季投籃命中率為45.3％（排名聯盟第22），灰狼本季投籃命中率為46.5％（排名聯盟第13）。
📍雙方關鍵球員
勇士：勇士在交手休士頓火箭時，在Stephen Curry與Draymond Green都缺陣的情況下，靠著Jonathan Kuminga與Andrew Wiggins合計攻下56分帶領球隊獲勝，但卻在上一場交手灰狼時兩人合計僅拿24分，是球隊落敗的主因，在週一交手灰狼的比賽，兩人是否能融入球隊，是勇士能否獲勝的關鍵。
灰狼：本季灰狼將Karl-Anthony Towns交易至尼克後，在防守端一度陷入低潮，但隨著球隊磨合完畢，在近期打出4連勝，且在這4連勝中，分別交手勇士、洛杉磯快艇、洛杉磯湖人、洛杉磯快艇，讓對手分別僅拿到90分、80分、80分與92分，可見防守端已逐漸找回水準。
🟡NBA2024-25例行賽第12月9日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：灰狼VS勇士 09:30
愛爾達ELTA.TV：灰狼VS勇士 09:30
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍比賽背景
金州勇士在上一戰交手灰狼以90:107不敵對手，創下本季單場球隊得分新低，雖然一度在末節追至3分差，但灰狼在最後時刻阻止勇士反撲，賽後主帥Steve Kerr則點出，「要讓Jonathan Kuminga與Andrew Wiggins更加融入球隊進攻。」灰狼方面在4連勝中，展現良好的防守，這4場連勝中最多僅讓對手攻下92分。
📍數據對比
勇士場均得分114分（聯盟排名第9），灰狼場均則是的111分（聯盟排名第17）。
勇士本季投籃命中率為45.3％（排名聯盟第22），灰狼本季投籃命中率為46.5％（排名聯盟第13）。
📍雙方關鍵球員
勇士：勇士在交手休士頓火箭時，在Stephen Curry與Draymond Green都缺陣的情況下，靠著Jonathan Kuminga與Andrew Wiggins合計攻下56分帶領球隊獲勝，但卻在上一場交手灰狼時兩人合計僅拿24分，是球隊落敗的主因，在週一交手灰狼的比賽，兩人是否能融入球隊，是勇士能否獲勝的關鍵。
灰狼：本季灰狼將Karl-Anthony Towns交易至尼克後，在防守端一度陷入低潮，但隨著球隊磨合完畢，在近期打出4連勝，且在這4連勝中，分別交手勇士、洛杉磯快艇、洛杉磯湖人、洛杉磯快艇，讓對手分別僅拿到90分、80分、80分與92分，可見防守端已逐漸找回水準。
🟡NBA2024-25例行賽第12月9日賽程表：
| MATCHUP
| TIME
| Philadelphia
| @ Chicago
|2:00 AM
| Milwaukee
| @ Brooklyn
|4:30 AM
| Charlotte
| @ Indiana
|6:00 AM
| Denver
| @ Atlanta
|7:00 AM
| Cleveland
| @ Miami
|7:00 AM
| Phoenix
| @ Orlando
|7:30 AM
| Memphis
| @ Washington
|8:00 AM
| New Orleans
| @ San Antonio
|8:00 AM
| Minnesota
| @ Golden State
|9:30 AM
| Houston
| @ LA
|10:00 AM
| Utah
| @ Sacramento
|10:00 AM
| Portland
| @ Los Angeles
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：灰狼VS勇士 09:30
愛爾達ELTA.TV：灰狼VS勇士 09:30
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。