我是廣告 請繼續往下閱讀

▲113年9-10月統一發票中獎號碼。（圖／NOWnews社群中心）

▲許多通路都有統一發票兌獎加碼，7-11「放大術」可用200元換價值280元咖啡。（圖／業者提供）

▲若是發票毀損、影像模糊，仍可持正本發票到開立該發票的店家請求協助。（圖／記者黃韻文攝）

9、10月統一發票可兌換了！領獎期間自即日起至2025年3月5日，還沒對獎的民眾趕緊找出發票，以免錯過成為富翁的大好機會。而最多人中的六獎200元，除了能拿到超商換現金，其實若直接買咖啡，就能將200元變相放大成280元，小確幸直接加碼40%，《NOWnews》整理兌換方式、中獎清冊、雲端發票中獎號碼、發票損毀解決方法一次看。9-10月統一發票已在11月25日開獎，特別獎號碼是「28630525」，對中直接成為千萬富翁。領獎期限是12月6日至2025年3月5日，以最多人對中的五獎1000元（末4碼相同）、六獎200元（末3碼相同）來說，只要帶著中獎的統一發票及身分證，到4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）以及全聯、美廉社，就能兌換現金或等值商品。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者各大通路祭出發票加碼優惠，7-11也推出比換現金更好的「放大術」，到門市兌換商品的話可享10%購物金優惠（等於變220元），但對於一天習慣喝一杯咖啡的人來說，還有更划算的換法，可將200元發票用在「發票日誌專屬賣場」，可換4杯特大杯拿鐵，等於將200元放大成280元。萬一遇到發票字跡模糊，或是外送發票釘在袋子上，取下時不小心撕毀，其實還是可以兌換。中區國稅局表示，因發票模糊、損壞無法兌獎時，可持原正本發票到開立該發票的店家，若是「電子發票」，店家可補印發票證明聯，若是「傳統發票」，店家可提供蓋有統一發票章的存根聯影本。此外，即使發票影像模糊，但號碼仍可辨識的話，也可使用「統一發票兌獎APP」掃描發票，或到「財政部稅務入口網」手動輸入發票號碼。只要號碼正確，系統就會自動對獎。雲端發票是指使用財政部核准載具（如手機條碼、悠遊卡、icash卡、會員卡等）儲存替代索取紙本電子發票，但開獎前若列印紙本電子發票，即使對中雲端發票專屬獎，也會喪失領獎資格。本期共開出21個「1000萬特別獎」，14個「200萬特獎」，千萬幸運兒分別在蝦皮下單、叫foodpanda外送，其中甚至多達5人是在7-11買東西，花百元就成千萬富翁。◾蝦皮購物｜物品284元◾foodpanda｜平台費5元◾Steam｜交易服務費29元◾台灣大哥大｜台北市信義區菸廠路88號12樓｜國內電信服務費用83元◾MiaC´bon｜台北市大同區承德路1段1號地下3樓｜飲品50元◾萊爾富｜台北市萬華區梧州街29號1樓｜食品等共100元◾7-11｜台北市松山區敦化南路1段5號1樓｜飲品35元◾7-11｜台北市文山區羅斯福路6段20、22號1樓｜飲品140元◾遠百愛買｜花蓮縣花蓮市和平路581號地下1樓｜物品等共479元◾全家便利商店｜新北市板橋區雙十路3段54號1樓｜飲品等共173元◾点爭鮮｜新竹市北區大雅路88號｜餐費822元◾美廉社｜新北市鶯歌區鶯桃路172號｜飲品54元◾7-11｜新北市新莊區後港一路114號｜食品85元◾中華電信｜雲林縣斗六市文化路38號｜通話費1103元◾中油｜台中市烏日區建國路265號｜汽油100元◾101文具天堂｜台中市烏日區信義街230號｜物品19元◾中油｜屏東縣車城鄉中山路2號｜汽油300元◾7-11｜台東縣台東市中華路1段169、171、173號1樓及169號2樓｜ 食品等共60元◾7-11｜高雄市楠梓區清豐二路16號1樓｜食品等共90元◾肯德基｜高雄市三民區建國三路23號1樓｜食品202元◾𡘙師傅｜高雄市鳳山區文龍東路700號｜食品等共105元