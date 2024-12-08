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台灣民眾黨昨天線上舉行黨代表選舉，選出111位黨代表，傳聞台中市黨部主委江和樹已納入前立委蔡壁如旗下，掌握24席的蔡壁如有望重返黨中央決策核心。對此江和樹強調「我就是柯文哲派啦！」有心人不要因為柯文哲現在遇到災難，就挑撥指有人想篡位。他就問蔡壁如、黃國昌、黃珊珊任何一個人「敢說要大家支持自己、自己要選（主席）嗎？」台灣民眾黨昨天進行史上首次沒有黨主席柯文哲參與的黨代表選舉，未來可能牽動民眾黨權力核心大洗牌。傳聞現任台中市府顧問的前立委蔡壁如，可望結合立委林國成力量，班師回朝，而地方黨部聲量最大的台中市黨部主委江和樹，即屬於「蔡壁如派」。江和樹對此說法啼笑皆非，他今（8）日強調「我就是柯文哲派啦！別以為柯文哲現在遇到災難，就有人想篡位，會不會想太多？」他表示就是因為柯文哲希望改變台灣的政治文化，獲得許多人的支持，台灣民眾黨才會成立。相信不管蔡壁如、黃國昌或黃珊珊，「他們的想法跟我一樣，就是支持柯文哲而已！不然有誰敢說要支持自己、自己要選嗎？」江和樹說非常感謝外界關心、批評指教，民眾黨是個才5歲的政黨「我們只是孩子而已」！奉勸有心人不用挑撥「你越挑撥我們越團結」。