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台灣中油公司宣布，自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及0.9元。台灣中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌0.26美元，新臺幣兌美元匯率升值0.015元，跌幅為0.32%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.9元及0.8元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.9元及0.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.0元及0.9元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.0元及0.9元均由台灣中油吸收，113年累計至11月底止，台灣中油共吸收約246.44億元。