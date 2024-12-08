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克里夫蘭騎士23歲探花Evan Mobley今（8）日客場對陣黃蜂大爆發，全場23投16中，三分球8投6中，罰球4中3，狂轟41分10籃板2助攻1抄截3火鍋，幫助騎士以116：102大勝黃蜂。同時，Mobley在此役創造7項超狂紀錄，比肩「詹皇」LeBron James與Kevin Durant。騎士此役一開場便打出壓倒性攻勢，首節以40：18領先黃蜂多達22分，奠定比賽基調。儘管次節被黃蜂試圖追分，第三節騎士領先持續縮小，但末節騎士穩住陣腳，以一波12：2的攻勢鎖定勝局，成功擋下黃蜂的反撲，最終騎士以14分之差擊敗對手，拉出一波4連勝。Mobley在此役的出色表現，成為騎士贏球的最大功臣。他不僅攻下生涯新高的41分，更在多項數據上締造生涯與聯盟紀錄。Evan Mobley此役攻下41分，刷新個人生涯得分新高，這是他首次單場突破40分，此前生涯單場最高為38分。此外，他全場命中6記三分球，創下個人生涯單場三分命中數新高，而上半場投進的5記三分球更是生涯半場最佳表現。Mobley的出色表現也讓他在聯盟與隊史中寫下新頁，他成為騎士自LeBron James後，首位單場至少40分、10籃板與5記三分的球員，並成為繼Kevin Durant之後，成為首位單場達成40分、10籃板、5記三分與3次蓋帽的25歲以下球員。作為2021屆樂透選秀的代表性球員，Mobley成為該屆選秀第3位單場40+的球員，前兩位分別是Cade Cunningham與Jalen Green。他同時也是該屆第6位達成此成就的球員，與他並列的還有Alperen Sengun、Trey Murphy與Cam Thomas。