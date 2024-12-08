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▲金桐俊、韓佳人大玩換臉APP，連工作人員都驚嘆「兩人實在長太像」。（圖／取自金桐俊 IG）

南韓男星金桐俊自出道以來就被說與女星韓佳人是「失散多年的姐弟」，兩人雖然毫無血緣關係，但五官卻超級相似，近日兩人也終於在韓佳人的個人YouTube頻道同框。不過碰面完的當晚韓佳人就因身體不適住進醫院，還笑說「有個都市傳說是見到分身就會死，所以如果走在路上看到與自己相似的人，請立刻逃跑！」從金桐俊出道起就被許多網友認為與韓佳人五官非常相似，近期兩人終於合體拍攝YouTube節目，一見到面就讓韓佳人驚呼有種在照鏡子的感覺，還說「像是跟失散十多年的弟弟一起吃飯，感覺好微妙」。隨後兩人還使用換臉APP，使用之後還頻頻問「現在是換好了嗎」，兩人相似的程度也讓工作人員驚呆。然而，韓佳人透露，與金桐俊錄完節目那天晚上突然出現暈眩的症狀，到後來甚至連站立都有困難，也一直吃不下飯，後來就前往醫院住院檢查與治療，還開玩笑說「有個都市傳說是見到自己的分身會死，但因為和金桐俊性別不同，所以最後以生病收場」。韓佳人後來也澄清，其實一直以來都有暈眩的症狀，檢查後發現是「姿勢性低血壓」，因此經常在站立時感到不舒服，但她最後還幽默地說「如果走在路上看到與自己相似的人，請立刻逃跑」，逗趣發言讓網友們哈哈大笑。