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▲馬刺教頭波波維奇曾直言「討厭三分球」，認為這種比賽風格像「三分球投籃大賽」，缺乏戰術變化且單調乏味。 （圖／美聯社／達志影像）

▲塞爾蒂克主場對灰熊一戰狂投60次三分球，兩分球僅出手45次。Kristaps Porzingis三分球10投3中，Payton Pritchard 11投6中，Jrue Holiday則17投4中，四名球員單場各出手至少10次三分球。 （圖／美聯社／達志影像）

NBA衛冕軍塞爾蒂克今年球季場均出手51次三分球，12月8日對灰熊一戰，塞爾蒂克瘋狂出手60次三分球，投進18個，但塞爾蒂克仍以121：127輸球。幾年前馬刺「波波教練」Gregg Popovich說過這麼一句話，「我討厭三分球，雖然這是大趨勢和籃球未來，我也得跟進，但我不喜歡這樣的籃球。」我能理解波波教練的解讀和感觸，因為這種比賽風格像極了「三分球投籃大賽」，可能單調、可能乏味、可能違背傳統缺少戰術變化，比賽看多了也會很無聊。這跟傳統籃球完全不同，這不太像純粹的籃球。不管你喜不喜歡。大量投三分球沒什麼不好，拉開空間，更多傳切，搭配擋拆，中路分球，底線接應，還會有更多一對一神仙球表演和比賽空間，三分球做為戰術核心比賽一樣能打出豐富戰術和變化。聯盟戰績最好騎士，今年場均出手38.4次三分球（出手次數前10），命中15.6個三分球，三分命中率4成05是聯盟最準三分大隊。塞爾蒂克是聯盟戰績第二好球隊，場均出手51次三分球（聯盟第一），命中19個三分球（聯盟第一），三分命中率3成73。西區戰績最好雷霆每場出手39.9個三分球（第八多），儘管三分命中率只有3成46，低於聯盟水平。但雷霆依舊能打出西區最好戰績和戰力。三分球就是現代籃球最主流武器和戰術核心，在NBA更是被誇張運用到比賽幾乎變成「三分球投籃大賽」，做為教練你沒辦法不這麼打，更不能忽略三分球拉開空間和大量出手的數據籃球。更重要的是，做為教練該如何應付大量三分出手和拉開空間戰術，擋拆繞防+全面換防+正常輪轉+還是各種區域聯防變化，這是戰術和團隊另外更重大考驗。今天看了塞爾蒂克主場大戰灰熊，塞爾蒂克單場出手60次三分，兩分球出手45次，塞爾蒂克有四個球員單場出手至少10次三分球，220公分長人Kristaps Porzingis出手10次命中3個，身高186公分後衛Payton Pritchard出手11個三分命中6球，Jrue Holiday更誇張，全場三分球17投4中。比賽也沒有多難看，因為灰熊後衛Ja Morant飛來竄去神出鬼沒，煞是好看。灰熊長人Jaren Jackson Jr.裡裡外外各種單打和順下接應攻擊籃框，展現長人全能球技，也能融入現代籃球空間長人優勢。但比賽就是很無聊，經常來來回回雙方連續各投出3-4次三分球，超過七成都沒能命中，比賽有將近一半時間就像三分球投籃大賽，瘋狂在三分線外出手，持續來回攻防幾個回合，比準比手氣比球運。號稱全世界最高水準也最精采好看的NBA，像塞爾蒂克這樣三分球出手比重超過5成6，每場扔60個三分球，至少扔50個三分球比手氣大賽，籃球還真的少了什麼。更精準一點說法是，籃球正在失去什麼很重要迷人元素。投籃是籃球基礎和最重要組成，但扔這麼多三分球確實很不正常。籃球不能失去太多對抗和肉搏，更不能少了更多掩護傳球策動和創造力，因為那是籃球比賽重要靈魂。