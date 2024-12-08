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2024年BWF世界巡迴賽年終總決賽將在12月11日至15日於中國杭州登場，我國一姊戴資穎近日宣告正式動刀，確定本季提前結束，今年無緣破紀錄的第11度登場，這位獨攬4金3銀的近代「年終賽女王」，是否會在正式退役前再次於球迷面前跳出「最後一舞」備受關注。2013年，19歲的戴資穎首次踏上年終賽舞台，成為台灣首位打進此賽事的女單選手，更是第一位闖進決賽的台灣選手，最終不敵當時的中國球后李雪芮，收下銀牌，但已創台灣最佳紀錄，並自此開啟長達11年，10度參賽7次站上頒獎台的統治期。回顧小戴在年終賽的奪牌紀錄，2013年0比2敗李雪芮收下銀牌，2014年2比0勝韓國一姊成池鉉首度奪冠，2016年首度登頂世界球后，並再度擊退成池鉉拿下第2冠，2019年重返決賽以1比2惜敗中國陳雨菲再添銀牌，2020年（因疫情延至隔年1月舉行）2比1力克西班牙Carolina Marín（馬琳）收穫第3冠，2022年0比2輸日本山口茜鍍銀。2023年，29歲的戴資穎受到傷勢影響越來越大，但她仍咬緊牙關一路鏖戰挺進決賽，最終逆轉擊敗Marín收下生涯第4冠。奪冠後她坦言其實一度對自己「感到很失望」並「完全不看好自己」，非常感謝團隊和醫師的幫忙，讓她能趕上年終賽，並謙卑地說「更幸運的拿下了冠軍」。小戴去年第10度參加年終總決賽，並列賽史最多出場次數，拿下第4冠，則追平中國傳奇女將李玲蔚並列賽史第2多，也是36年來第一人，僅次印尼傳奇王蓮香的6冠。然而，小戴也在去年底震撼宣布2024年球季結束後就要高掛球靴，只是今年「最後一舞」伴隨嚴重膝傷，7月巴黎奧運因傷止步8強，並選擇在10月封拍申請保護排名，至少3個月不會出賽，也宣告今年無緣破紀錄第11度登上年終賽舞台。近期更引起球迷熱議地是，小戴12月初宣布開刀治療膝蓋舊傷，是否會健康復出跳完「最後一舞」與球迷告別？各界都在關注。但不論小戴能否再次出賽，她無疑已是台灣體育界甚至世界羽壇留下歷史地位的當代傳奇。