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▲華航A321neo經濟艙。（圖／華航官網）

▲專機A321neo的商務艙，賴清德、幕僚都坐此區。（圖／華航官網）

▲空服人員推薦記者要吃香蕉蛋糕。 （圖／記者陳佩君攝）

▲華航提供給訪團的餐點，有牛排、頤宮能選擇。（圖／記者陳佩君攝，2024.11.30）

總統賴清德6日順利完成7天6夜的「繁榮南島，智慧永續」之旅，期間前往3國友邦及美國夏威夷、關島，而所乘坐的為華航專機機型分別有A350、A321neo等，其中A321neo是華航的區域航線主力機種；此外，在出訪期間，華航更特別「運來」空中御廚跟隨，讓訪團能享用當地美食。賴清德11月30日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，出訪南太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，接續訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯，再過境關島停留一天，最後拜訪帛琉後返台。有別於飛國內線的總統專機空軍一號，賴清德出訪國外時，專機必須與華航合作。在出訪航程中，從台北出訪夏威夷的機型為A350，包含總統、媒體、隨扈、幕僚等都是做同台飛機出發。A350是最先在機身與機翼同時使用碳纖維強化聚合物的民航飛機，亦是目前全球雙發延程飛行（ETOPS）等級最高，航程最遠的一款民航飛機，可飛越世界上99.7%的地方；典型的三等級座艙組態可搭載280至366位旅客。訪問團從馬紹爾離開時，則分為兩批目的地，分別為吐瓦魯、關島。因吐瓦魯機場跑道只有1.5公里，賴清德必須換成較小的飛機，機上約只有10幾個位置，大多媒體及訪團成員則搭乘A321neo，從馬紹爾搭機前往關島，等候賴清德結束吐瓦魯行程。接著關島到帛琉、返回台北的機型也是A321neo，該機種為華航區域航線的主力機種，座艙配置為單走道之窄體機型，並配備機上Wi-Fi無線網路服務。▲訪團到關島、帛琉、返回台北的飛機機型為A321neo。（圖／陳佩君攝）此外，在出訪專機上，華航提供「繁榮南島，智慧永續」專屬特餐「華航空中饗宴」，在飛行的途中，讓訪團能吃到當地特色美食。▲出訪期間，華航提供「繁榮南島，智慧永續」專屬特餐。（圖／陳佩君攝）據空服人員指出，該專機、空服人員在為期7天6夜時間中，專門服務於訪團，華航更特別「運來」空中御廚隨著訪團到當地準備新鮮食材、包飛機餐到半夜，以提供訪團在機上享用、品嘗在地風味。有趣的是，從馬紹爾前往關島途中，記者向空服人員表明飛機餐不需要麵包，反倒被空服人員提醒，這是當地有名的香蕉麵包，相當有特色，「你還是吃一下啦，是主廚特別準備的，不吃可惜！」在盛情難卻下，記者抱著嘗試的心情品嘗，吃下第一口確實就有濃濃的香蕉味。