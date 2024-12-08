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「詹皇」LeBron James愛子Bronny James今天在發展聯賽繳出生涯新高的16分4籃板2助攻，終於打出身手，還有球迷誇張說道，「他可以拯救湖人。」湖人近期苦吞3連敗，掉到西區第10，也未能挺進NBA盃8強，無緣衛冕。湖人今年在選秀會第55順位指名Bronny，締造首位NBA父子檔紀錄，不過在現實的NBA舞台上，他並未獲得太多出賽機會，6次出賽都沒超過6分鐘，場均0.7分、0.2籃板、0.3助攻，被下放至發展聯盟磨練，而老爸也隨時到場緊盯兒子狀況。Bronny在前兩場發展連盟各拿6分和4分後，今天身披南灣湖人戰袍出戰快艇發展聯盟球隊，攻下16分4籃板2助攻，得分和籃板都寫下個人新高，還秀了灌籃和追魂鍋，也可說是進入NBA後的最佳代表作。看到Bronny爆發，讓近期苦吞3連敗的湖人球迷誇張說道，「他可以拯救湖人了」，甚至說他比湖人替補後衛Gabe Vincent還要優秀，湖人去年夏天用3年3300萬美元簽下前熱火主控，但Vincent因傷上季只打11場，本季23場出賽，場均3.9分不如預期。