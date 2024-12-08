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▲王齊麟（左）還在照片中標記了各自的生日1月18日、8月12日，這兩天也剛好分別是周杰倫、昆凌的生日。（圖／王齊麟IG）

▲王齊麟（右）與林郁婷（左）還依偎在李洋（中）肩膀，互動十分有愛。（圖／王齊麟IG）

天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會昨（7）來到第3場，演藝圈眾多星友紛紛到場支持，包括體壇明星陳晨威、林郁婷、李洋、王齊麟等人也都現身力挺。王齊麟更在IG限時動態中曬出與李洋的合照，並寫下各自的生日，自稱「羽球界的周杰倫跟昆凌來朝聖本尊」，原來兩人的生日竟然分別與周杰倫、昆凌同1天，驚人巧合也令粉絲們驚呼「太玄」。「麟洋配」李洋、王齊麟昨日現身大巨蛋朝聖周杰倫演唱會，王齊麟在IG限動中曬出兩人同框合照寫下：「羽球界的周杰倫與昆凌來朝聖本尊。」並在衣服上標注了各自的生日。事實上兩人自稱「羽球界的周杰倫與昆凌」是有原因的，李洋的生日「8月12日」與昆凌同天，而王齊麟的「1月18日」則是與周杰倫相同，這2對的巧合也讓粉絲直呼相當不可思議。除此之外，王齊麟還曬出與林郁婷、李洋一起合唱〈晴天〉的片段，畫面中3人相當陶醉於周杰倫的歌聲，王齊麟與林郁婷還依偎在李洋肩膀，畫面十分溫馨可愛，也足見3人私下的好交情。