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立法院前院長王金平今（8）日和近百個團體代表，共同發表兩岸和平倡議宣言，希望創造兩岸關係新框架，搭橋緩解緊張。被媒體問及是否為九二共識換個說法？王金平強調，九二共識「提也不是，不提也不是」，稍後會綜合大家意見，約莫下午5時提出新兩岸論述。王金平繼成立「中道和平聯盟智庫」後，今天進一步舉行聯盟的成立大會，討論並發表兩岸和平倡議共同宣言，近百社會團體、學界、國會前現任立委千人參與，黨內大咖包含前國民黨秘書長李乾龍、立法院副院長江啟臣、立委黃仁等人都出席。王金平稍早受訪時表示，待會會提出新兩岸論述，不過會先公布和平宣言，並綜合在場人士的倡議內容，再提出一個新的倡議。至於是否會希望取代海基會、陸委會，成為下個與對岸溝通管道？王金平強調，「我們並沒有說要取代誰，是依照我們的理想來進行，海基會可以說只是事務性的處理而已，沒有辦法達到兩岸真正開始交流互動。」對於遭質疑九二共識換個說法？王金平強調，九二共識提也不是，不提也不是，總是有人有意見，所以希望提出自己的建議，看大家是否都能夠接受，如果都能夠接受的話，那就可以去推動兩岸的各種交流，還有推動國內各種合作的建立。更強調不會只代表代表本土派，「我不會去界定這些事」。王金平也補充，自己在活動最後5時左右，才會正式提出新兩岸論述，讓大家都知道。