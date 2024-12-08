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▲章立衡無法獲得父親劉家昌後事的詳細安排，稱只想送他最後一程，被迫公開自己探知的訊息，希望外界能幫他證實。（圖／記者陳明安攝）

曾在歌壇與影壇都有顯赫地位的劉家昌，在本月2日傳出癌症去世，享壽83歲。他生前最後時光與前妻甄珍、兒子章立衡隔空交火，因而他的後事安排章立衡似乎未被告知。章立衡在社群網站上發文表示自己作為人子只想送父親最後一程，不得不公開打聽到的行程，希望外界幫他證實。早先公布劉家昌的追思會將在本月13日於中國江西龍虎山華泉小村舉辦，但章立衡在社群網站上卻發布18日的早上8點至下午2點，在宜蘭福園園區疑似舉辦出殯。章立衡與母親甄珍後來與劉家昌鬧翻，他也把名字從劉子千改為章立衡，令劉家昌非常不滿，寧願割捨父子親情。劉家昌的死訊傳出後，章立衡也曾在社群網站上發文表示不很確定，等劉家昌證實已離世，後事安排同樣讓章立衡頗感疑惑，在社群網站上寫道，自己透過私人管道、未經媒體，打聽到劉家昌的出殯的日期與地點，而且是在台灣舉辦的。之後透過在台的朋友皮先生向劉家昌助理確認，得到的答覆是媒體誤報。他表示作為兒子，只想送父親最後一程，卻都得不到回應，原本是想尊重台灣的家屬對於老人家想要低調簡樸才做此安排，可是他得不到完整的回覆，沒有詳細的時間與地點資訊，只好被迫公開，藉由媒體幫忙查證。他附上的圖片顯示在宜蘭縣立殯葬管理所屬的福園園區，18日的早上8點至下午2點已經預約有活動，雖然並不公開，但逝者的歲數也是83歲，和劉家昌符合。對此，劉家昌助理到現在還無回應。