鄭家榆2000年因為主演《懷玉公主》在兩岸三地紅極一時，近來她現身在何潤東執導的愛情影集《不如海邊吹吹風》，在劇中飾演細心可愛的「里長婆」，53歲的凍齡模樣讓眾人驚呼，除此之外，還有睽違26年再度和何潤東合作的范文芳，多年過去，范文芳笑說：「很久沒見，
何潤東幾乎沒變，還是一樣帥氣！但這次要聽他的指揮， 感覺非常新鮮也很有趣。」
范文芳、何潤東26年再合作 「懷玉公主」鄭家榆罕現身
范文芳曾在1998年和何潤東合作電影《真心話》，當時分別為男女主角，
時隔26年再度攜手，范文芳在《不如海邊吹吹風》飾演陳柏霖的經紀人Lily， 她透露這次回到台灣拍戲的原因，除了想念台灣， 也因為劇本吸引人。她說：「這是一個非常有發揮空間的角色， 而且我對劇本和故事都非常有興趣。」此外，她還特別提到， 能與何潤東導演合作，對她來說是一種期待：「 看到他如何把戲拍得這麼細膩，真的很佩服。」而何潤東則表示：「 她的表演反應非常快，有老搭檔的熟悉感，又有全新的火花， 真的很享受和她合作的每一場戲。」
鄭家榆和李之勤則分別帶來截然不同的角色魅力。
鄭家榆在劇中飾演細心可愛的「里長婆」，同時也是陳大浯（ 林柏叡 飾）的母親，她不但要協助里民處理各種瑣事， 更是老公庹宗華和兒子林柏叡之間的潤滑劑， 必須展現內斂卻豐富的情感，何潤東大讚：「 她讓這個角色充滿層次感，特別是細膩情感部分」。 而李之勤則以她獨特的氣質，完美詮釋了白引默（陳柏霖飾） 的母親一角，雖然戲份不多，但每場戲都舉足輕重。
《不如海邊吹吹風》由大川大立製作，故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，
為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙， 該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、 鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次， 讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。 該影集於12月14日起，每週六晚間9點在中華電信MOD、 Hami Video全網獨家獻映。
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范文芳曾在1998年和何潤東合作電影《真心話》，當時分別為男女主角，
鄭家榆和李之勤則分別帶來截然不同的角色魅力。
《不如海邊吹吹風》由大川大立製作，故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，