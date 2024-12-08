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▲TWICE以新歌〈STRATEGY〉回歸樂壇，登上音樂節目打歌表現備受好評。（圖／TWICE IG）

▲TWICE展現了即將邁入出道10周年，更加穩定、成熟的舞台表現。（圖／KBS Kpop YouTube）

韓國人氣女團TWICE本月6日帶著全新專輯回歸歌壇，其中主打歌〈Strategy〉與美國知名饒舌歌手梅根尤物（Megan Thee Stallion）合作，一推出便佔據各大音樂平台的排行。而成員們近期受邀登上音樂節目《The Seasons：李泳知的 Rainbow》為新專輯宣傳，還與南韓饒舌歌手李泳知開全麥嗨唱新歌，獲得外界一致好評，粉絲們紛紛直呼「看得超過癮」。TWICE近日推出第14張迷你專輯《Strategy》，與美國知名饒舌歌手梅根尤物（Megan Thee Stallion）合作的同名主打歌〈STRATEGY〉以全新的嘻哈風格呈現，MV一上線就火速吸引大批粉絲朝聖，不到1天就突破500萬次點閱，在海內外掀起熱烈討論。而近期成員們也受邀登上音樂節目《The Seasons：李泳知的 Rainbow》宣傳新專輯，一開場便帶來經典串燒，演唱了〈YES or YES〉、〈What is Love?〉、〈CHEER UP〉、〈LIKEY〉、〈KNOCK KNOCK〉以及〈Heart Shaker〉。整場演出全員表情到位、舞蹈整齊劃一，完美展現超穩唱跳實力。此外，主唱3人組定延、志效與娜璉翻唱了Jessie J的經典歌曲〈Domino〉，強勁的爆發力與穩健的音準再次驚豔全場。最後全員更與主持人李泳知共同嗨跳的最新主打歌〈STRATEGY〉，展現了不凡的舞台魅力。節目播出後瞬間在網路上引發熱議，粉絲紛紛感動直呼：「這真的是徹底的LIVE演出，完全展現了TWICE為何能席捲全球的實力」、「即將邁入10周年，仍以這種熱情全員活動，真的太稀有又令人敬佩」、「即使早已達到巔峰，TWICE仍全體活動，這種成就與團結不是每個團體都能做到的」。