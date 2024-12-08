天王周杰倫「嘉年華」演唱會今（8）晚迎來最後一場演出，網路上也紛紛開始猜最後一場的嘉賓會是誰，其中有不少人期待天后張惠妹能現身，而昨日才在深圳開完演唱會的張惠妹，今日中午恰巧被粉絲直擊已經搭機返台，讓不少歌迷超期待張惠妹今晚是否會現身大巨蛋，成為「嘉年華」演唱會的最後一場嘉賓。

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張惠妹近期忙著世界巡迴演出，也將在12月底接棒周杰倫在台北大巨蛋開唱，12月21、22、28、29以及31日將舉辦升級版的「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡迴演唱會，也成為首位在大巨蛋與歌迷一起跨年的歌手。

▲「地表最強合作」周杰倫（左）、張惠妹對唱《不該》。（圖／杰威爾提供，2016.06.16）
▲張惠妹（右）接棒周杰倫（左），12月底將在大巨蛋開5場演唱會。（圖／杰威爾提供）
昨日張惠妹在深圳舉辦演唱會，由於觀眾的尖叫聲特別大聲，她開心的說一首「你們剛剛的聲音給我特別大的力量」，而看到台下粉絲手舉字卡寫「求妳別退休」，張惠妹驚訝的回應「天哪！我什麼時候說我要退休啦！」

送花籃寫「Amei隨後炸蛋」　粉絲期待張惠妹今晚現身

周杰倫連續4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，張惠妹也送上花籃並寫下「恭喜周董，強勢回歸，蛋無虛發，Amei隨後炸蛋」，許多歌迷期待她會是今晚的嘉賓。此外，今天中午有人看到張惠妹搭機返台，讓粉絲好奇今晚兩人能不能合體。

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