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▲劉家昌（左）和章立衡曾經是生活在一起、能一起接受訪問的父子，但後來徹底鬧翻，章立衡去父姓、從母姓後，劉家昌不滿，劉家人也不再當他是家人。（圖／記者陳明安攝）

重量級音樂人也曾是賣座電影導演的劉家昌癌症去世，生前與第2任妻子甄珍所生的兒子章立衡（原名劉子千）鬧翻，但章立衡於社群網站上發文表示「作為兒子，只是想送父親最後一程」，卻沒有被告知後事處理相關細節，主動發布他私下探查到的宜蘭出殯時間與地點，希望外界幫他證實。對此，劉家昌家屬最新聲明寫道：「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」徹底打臉並和他切割。劉家昌與甄珍、章立衡曾數度隔空交火，揭露家中內鬥的真相，外界都感到詫異。章立衡改名、不再從父姓「劉」之後，劉家昌對他更是不滿至極，在生前最後時光，父子之間其實已形同陌路。因而章立衡兩度針對劉家昌去世的發言，都顯示劉家人並沒有想要告知他最新的詳細情況，他雖然透過媒體想得知確切的消息，劉家人也擺明了沒把他當家人，無法給予回應。劉家昌家人最新的聲明如下：近日有關家父劉家昌先生後事的相關報導，我們感謝各界對家父的關懷與追思，但有必要澄清以下幾點：1. 家父生前已交代後事從簡，我們遵照他的遺願，選擇不舉辦告別式，讓他安靜地離開，請大家尊重這一決定。2. 家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台。3. 關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。4. 我們對於媒體朋友的關注深表感謝，但也懇請各位能給予家父和我們一個寧靜的空間。生者已逝，入土為安，這是對家父最好的尊重，也希望不要再因不實訊息耗費社會資源。再次感謝各界對家父的愛戴與懷念，願他在另一個世界安然長眠。劉家昌先生家屬 敬啟