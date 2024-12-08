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▲查雅達在臉書分享按摩慘痛經驗。（圖／翻攝自查雅達臉書）

泰國女歌手查雅達（Phing Chayada）今年11月6日在臉書分享去按摩的慘痛經歷，原本只是肩頸痠痛，結果按完開始背部疼痛，接著又去了2次按摩，沒想到按摩師扭轉她的頸部，導致半身癱瘓，一個月後竟過世。查雅達月初在臉書分享按摩的慘痛經歷，只是因為肩頸痠痛去按摩，結果過兩天開始背部疼痛，本來以為是按摩的痛，吃了止痛藥後，過了一個禮拜開始手臂發麻，她又去同一家按摩店，按摩師扭了她的脖子，過2個禮拜後開始僵硬，甚至睡不著，但因為母親是按摩師，她不疑有他，以為只是按摩的效果，又去了第3次。結果經過3次按摩，查雅達的右手完全無法舉起，最後去看醫生，診斷發現是頸椎受傷，神經也受損，最後半身癱瘓，據泰國媒體報導，在經過一個多月的治療之後，查雅達不幸過世，享年31歲。