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▲周杰倫在大巨蛋開唱，每場都亮點滿滿。（圖／杰威爾提供）

周杰倫大巨蛋「嘉年華」演唱會今（8）日迎來最後一天，和粉絲互動的環節是演唱會一大看點，其中一場，有資深歌迷在台下舉著「老朋友都來了」牌子，周杰倫一眼認出，「妳很眼熟哦！」在歌迷提示下，他立刻叫出對方名字「仔仔」，讓歌迷尖叫原地狂跳，但仔仔下秒猜歌卻出包，讓周杰倫扶著額頭大嘆，「虧我還說妳老歌迷。」周杰倫出道24年，這幾日在大巨蛋開唱，少不了「憶當年」環節，他發問，「有沒有當年參加我簽唱會的？」全場尖叫聲此起彼落，他也感嘆時光飛逝，「我是記得非常清楚，剛剛也有一些老歌迷，太久沒回來，他們（歌迷）也是有小孩，也不再追星，但拿著牌子寫『老朋友都來了』。」巡場巡到一半，周杰倫發現一位女粉絲停下，「欸！妳很眼熟哦，以前簽唱會（有來），提示一下，第一個字叫什麼？」該名女粉絲說，「兩個字一樣」周杰倫馬上自信回答，「仔仔！」仔仔也激動原地狂跳，還捂著臉相當感動。只是下一秒，周杰倫要她猜歌，「文山啊」是什麼歌曲，仔仔說《懦夫》，周杰倫低頭苦笑，「什麼啊！《梯田》！虧我還說妳老歌迷。」整場演唱會互動感十足。