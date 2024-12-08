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▲章立衡曬出香港居留證，證明自己早在2019年就將名字改回「劉子千」。（圖／Jeremiah 章立衡 臉書）

重量級音樂人劉家昌癌症去世，生前與前妻甄珍、兒子章立衡（原名劉子千）鬧翻，而章立衡今（8）日社群網站上發文表示：「作為兒子，只是想送父親最後一程。」指出自己沒有被告知後事處理的相關細節。對此，劉家昌家屬聲明卻打臉，喊話：「（章立衡）與劉家無直接關係。」而章立衡稍早也曬出香港居留證，指出自己已經改名回劉子千。」劉家昌生前與前妻甄珍、章立衡曾數度隔空交火，更曝光家中內鬥的真相，在過去曾一度震驚各界。而自從章立衡更改姓名、不再從父姓「劉」之後，劉家昌對他更是痛恨，甚至在生前幾年，父子倆幾乎形同陌路。而章立衡在劉家昌離世後，也在社群網站上發文，喊話：「作為兒子，只是想送父親最後一程，」更表示自己沒有被告知後事處理相關細節，也曬出他私下探查到的宜蘭出殯時間與地點，希望外界幫他證實。對此，劉家昌家屬緊急發布聲明，表示和章立衡沒有任何關係：「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」而章立衡今天稍早再度更新社群，曬出香港居留證，指出自己早在2019年就將姓名改回「劉子千」，更嗆聲劉家人：「我已得知了對方的回應，既然這麼重要的事情可以用如此膚淺跟幼稚的理由來迴避，我只能表示明白與尊重，那就只能在這裡對父親說，一路好走。」