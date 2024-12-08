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2024台灣企業甲級足球聯賽今（8）日於台南市立足球場完美落幕，台灣鋼鐵以10：0大勝臺北Vikings，不僅完成五連霸，也包攬本季金靴、金手套等個人獎項，成為本季最大贏家。雖然台鋼賽前已提前確定封王，但金靴獎的爭奪仍有懸念，這場比賽也幫助柯爾特斯逆轉穿上金靴。上半場比賽第10分鐘，台鋼在前場拿到邊線球的機會，負責擲球的陳威仁大力一丟直接將球擲入罰球區，台鋼的成田壯在罰球區內起跳輕鬆將球頂入球門，台鋼取得1:0領先。四分鐘後台鋼攻勢再起，卡馬羅尼在罰球區內的射門被門將撲出後由在旁埋伏的姚克錡補射破網，台鋼取得2:0領先。第25分鐘台鋼再度拿出手榴彈攻勢，陳威仁直接將球擲入罰球區內，而卡馬羅尼輕鬆將這球頂入球門，台鋼取得3:0領先。第35分鐘台鋼再度發動攻勢，姚克錡左路突破後抽射破網梅開二度，台鋼取得4:0領先。第40分鐘台鋼再度發動攻勢，左路傳中球精準地找到罰球區內的柯爾特斯，而柯爾特斯也沒有辜負隊友的傳球，精準將球頂入球門，台鋼取得5:0領先，同時柯爾特斯在金靴榜上追平馬蒂亞斯。下半場雙方易邊再戰， 第53分鐘台鋼獲得角球機會，這球開出後直接找到今天攻入第一球的成田壯，而成田壯也再次發揮他的制空能力輕鬆將這球頂入球門，台鋼取得6:0領先。第58分鐘臺北Vikings後防發生失誤給了台鋼進攻機會，本季上場時間被壓縮的游家煌把握住上場機會遠射破網，台鋼取得7:0領先。第77分鐘，隊友的支援終於再度找到柯爾特斯，接到隊友傳球後自行突破射門破網，台鋼取得8:0領先，同時柯爾特斯正式登上金靴榜榜首。第87分鐘，陳柏諭在右路勁射破網，台鋼取得9:0領先。第90分鐘全場結束前陳柏諭再次勁射破網將領先優勢擴大為10:0。終場台灣鋼鐵以10:0輕取臺北Vikings，不但取得5連霸，也包辦本季金靴、金手套等個人獎項，成本本季最大贏家。