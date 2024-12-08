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▲▼籃籃敬業精神令人敬佩。（圖／民視提供）

啦啦隊女神籃籃在節目《綜藝大集合》中挑戰「媽祖擦汗趣」遊戲，必須爬上繩索，摘下高掛在空中的毛巾，結果籃籃奮戰許久，完全沒有前進，最後體力不支癱倒在軟墊上，狼狽模樣讓眾人大笑，雖然挑戰失敗，但也讓觀眾看到她敬業的精神。由胡瓜領軍主持的節目《綜藝大集合》本週造訪苗栗竹南的龍鳳宮，這裡擁有全台灣最大的媽祖雕像，為了讓大家可以好好的欣賞超巨大媽祖的英姿，胡瓜特別準備了遊戲「媽祖擦汗趣」要來讓大家挑戰，參賽者須爬上繩索的頂端摘下掛在空中的毛巾。挑戰者各個深藏不漏，比賽才剛開始就取得非常亮眼的成績，因為實力太過強勁，每一輪的參賽者都刷新了前一位參賽者的挑戰時間，讓壓軸的兩位藝人得得和璽皓在挑戰前下的瑟瑟發抖，不敢出來挑戰。除了男生之外，這次也開放女生參加，胡祖薇和安娜作為集合的遊戲女強人一馬幫先完成了挑戰，為了不讓藝人來賓比下去，主持人們也派出籃籃參賽，但隨著比賽哨音響起籃籃奮力往上攀爬，卻絲毫不見移動的痕跡，原地與繩子搏鬥許久後還是因為體力不支累倒在軟墊上，狼狽的模樣讓大家看得哈哈大笑。