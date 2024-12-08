我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲最大MSC地中海郵輪榮耀號，4日從基隆港出發「宮古島、沖繩」5天4夜行程，原訂昨日由那霸開往石垣島、今（8）日早回基隆港，未料因引擎故障，導致約1800名台灣旅客滯留沖繩，長榮航空晚間宣布，將放大機型協助接駁旅客。「MSC榮耀號」引擎故障，船方廣播告知旅客需取消郵輪航程，且郵輪將停留在那霸港，10日再出發回基隆港；不過今早再度表示，因6日同樣技術原因， 郵輪將繼續停留在那霸，且歐洲工程師已於今上午抵達郵輪進行維護工作；並不得不取消12月8日從基隆港口出發的航次。長榮航空表示，為協助因郵輪故障而滯留在沖繩的旅客，明（9）日BR186/BR185桃園往返沖繩航班將由空中巴士A321放大機型為波音787-10客機，後（10）日BR112/BR113和BR186/BR185桃園往返沖繩航班將由空中巴士A321放大機型為空中巴士A330-300客機。