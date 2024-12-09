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第12屆ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑於台北大佳河濱公園起跑，今年活動以「Love Our Dream, Kids Our Future」為主題，象徵以愛與夢想為核心，將溫暖傳承給下一代。活動特別新增18公里接力組，共吸引150隊參加，現場氣氛熱鬧溫馨，跑者們以團隊形式將愛一棒接一棒地傳遞下去。活動當天還設置了多樣化的聖誕元素，從造型獎牌到巨型聖誕樹，都讓參加者沉浸在濃厚的節慶氛圍中。此次慈善路跑不僅鼓勵民眾走出戶外運動，還成功凝聚社會各界的愛心與支持，為需要幫助的孩子送上一份關懷與希望，展現了公益活動的溫暖與力量。