我是廣告 請繼續往下閱讀

Juan Soto爭奪戰即將進入尾聲，根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導指出，目前紐約洋基和大都會分別將報價提高至7.1億美元（約合226億新台幣）和7.3億美元（約合236億新台幣），但Heyman在社群媒體表示，假設各隊開出的價碼都差不多，那洋基將具有更大優勢，其關鍵就在於「法官」Aaron Judge。Heyman今（9）日在X上表示，Judge從Soto洋基之後，就表明自己不介意Soto的薪資超越自己，另一方面，據說Soto也欣賞Judge在球隊所展現出來的領導風範，此外他也很喜歡Judge在打線中排在他的後面。根據Heyman先前的報導指出，參與Soto爭奪戰的一共有5支球隊，分別是洋基、大都會、藍鳥、紅襪、道奇，目前洋基和大都會的報價都已超過7億美元，Heyman也表示其餘三支球隊目前也並未退出競爭行列，不排除有一隊會開出高於大都會或洋基的報價。Soto現年滿26歲，在大聯盟合計出賽936場，掃出934安、包括201轟、貢獻592分打點，打擊率為0.285、OPS為0.953，本季從聖地牙哥教士轉戰紐約洋基，合計出賽157場、掃出166安、包括41轟、貢獻109分打點、打擊率為0.288。