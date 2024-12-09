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日前有民眾在欣賞日出勝地合歡山武嶺觀景台打麻將，被即時監視畫面拍下，警方表示，將循線追查相關車輛及人員，若確實在公共場所賭博，依法可處5萬元以下罰金。「中橫路況交通資訊站」臉書粉專小編於6日發文，提到有網友私訊告知，武嶺牌樓前，有幾人圍著坐在一起，小編打開即時影像查看，發現這群人竟然自備小方桌，正在打麻將。這4人大約9時許開始打牌，原本在武嶺亭觀景台角落，不久後還把迷你麻將桌移到牌樓前繼續打，吸引不少人觀戰，快10時才收攤離去，還吸引不少民眾圍觀。南投仁愛警分局表示，當天確實接獲民眾報案，指稱在合歡山武嶺亭有人打麻將，雖派員前往現場，未發現上述情事，但調閱相關監視器後，仍將循線追查相關車輛及人員，釐清是否有賭博情事；分局也呼籲，在公共場所賭博，涉嫌違反《刑法》第266條，可處5萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法。