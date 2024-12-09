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金州勇士隊曾與湖人討論交易LeBron James，隨著湖人戰績不佳和詹皇的表現退步，ESPN記者Windhorst再次對此事進行解讀，他表示如果James本人有意願去勇士的話，操作是可能的。但也坦言目前兩支球隊的薪資狀況讓事情變得複雜和困難。上個賽季NBA最引人注目的故事之一，是ESPN報導金州勇士隊曾聯繫洛杉磯湖人，探討交易LeBron James的可能性。不過最終結果是James和他的經紀團隊直接否決了這一想法，勇士的試探沒有結果。最近在NBA Countdown節目中，ESPN記者Brian Windhorst再次討論了James本賽季加盟勇士的可能性。「我對這一切都非常感興趣，」Windhorst回應同事Michael Wilbon提出的James和勇士隊、與Stephen Curry聯手的設想時說道。「如果我說今年聯盟中完全沒有人談過與LBJ相關的事情，那就是在撒謊。因為你應該記得，去年交易截止日前，勇士曾經打過電話。」由於NBA新的勞資協議（CBA），對於勇士和湖人這樣的球隊來說，交易的操作非常複雜。Windhorst解釋了這一點：「勇士進行任何交易都會很複雜，」 Windhorst補充說，「他們不允許增加更多的薪資。同樣的，湖人也無法增加薪資，因為他們處於第一層土豪線限制中。」Windhorst接著說：「如果LeBron自己想要的話，這是有可能的——他還有交易否決權。在過去的10個月裡，有兩次機會讓LeBron離開湖人。一次是在去年交易截止日前，勇士聯繫了湖人；一次是去年夏天，他成為自由球員，但他選擇與湖人續約。LeBron一再明確表態，他想繼續成為湖人球員。」美國男籃隊在2024年巴黎奧運上奪得金牌後，James和Curry在NBA裡的合作掀起了球迷的討論熱潮。然而，即使球迷對這一想法充滿憧憬，兩人最終在NBA同隊的可能性似乎仍然微乎其微。