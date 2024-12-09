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美國職棒大聯盟（MLB）休賽季最大咖自由球員Juan Soto爭奪戰進入白熱化，目前共有5隊參與競爭，分別是波士頓紅襪、紐約洋基、紐約大都會、洛杉磯道奇和多倫多藍鳥，其中紅襪開出總額7億美元（約合226億新台幣）搶人，但大聯盟官網記者Mark Feinsand今（9）日也提到，如果紅襪沒有搶到Soto，將會把目標轉為道奇外野手Teoscar Hernandez。紅襪和洋基、大都會被視為Soto爭奪戰中最有機會搶人成功的球隊，但紅襪也早已做好B計畫，根據Feinsand的報導指出，紅襪若無法搶下Soto，球隊將會把目光擺向Hernandez，來補強外野戰力。根據《The Boston Globe》記者Pete Abraham報導指出，雖Hernandez先前曾表態願意續留道奇，但Hernandez是紅襪總教練Alex Cora的粉絲以外，他也很嚮往在紅襪的芬威球場打球，因此波士頓對於Hernandez還是具有一定的吸引力。Hernandez今年在道奇敲出生涯單季新高的33轟，此外還貢獻160支安打、99分打點，打擊率2成72的好表現，幫助道奇拿下世界大賽冠軍，並和大谷翔平建立起良好關係，大谷也稱他為「西語老師」