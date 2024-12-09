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民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡昨控訴，004號黨員「大媽老司機」朱蕙蓉到處散播陳智菡6歲女兒透露，爸爸媽媽說蔡壁如「很噁心」，痛心自責沒保護好小孩。不過，朱蕙蓉則截下陳智菡發文內容打上一個紅色大叉叉，駁斥陳智菡相關指控。民眾黨再度上演宮鬥劇。網紅「四叉貓」指出，「蔡壁如很噁心」事件他早有耳聞，有次在一個深夜直播中也有談及。他表示，陳智菡和老公許甫有次帶女兒上節目，小孩在休息室指著電視上的蔡壁如說：「我知道她！我媽媽說這個女生超噁心。」陳智菡昨則發文指控：「朱女士和她的朋友從今年初開始，到處散播這個消息，八月份更變本加厲，為了保護我的孩子，我曾在八月打電話向她求證，也希望她停止。在電話中，她稱是公視該節目的主持人視網膜告訴她的。」並稱自己為了沒保護好孩子自責許久。不過，朱蕙蓉隨後也發文反擊，聲明「我沒有跟陳智菡在電話中那樣說，也沒有任何所謂的主持人跟我說過」。四叉貓昨則在批踢踢說明，日前他在政論節目《關鍵時刻》有說過這件事，是陳智菡認為朱蕙蓉跟他很熟，所以一口咬定是朱蕙蓉將此事透露出去，還打電話找朱蕙蓉對質，「據說陳智菡那通電話『口氣態度非常差』、『非常嚴厲指控』。」四叉貓並透露，民眾黨內知道這個八卦的只有3個人，就是朱蕙蓉、蔡壁如、柯文哲，不過，「不是朱蕙蓉告訴我的，也不是蔡壁如告訴我的，大家晚安。」