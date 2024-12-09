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負責總統府維安「天下第一營」憲兵211營，竟有中士退伍的憲兵等人，涉用手機翻拍公務機密賣給中共，遭檢方依貪汙收賄罪嫌起訴。前立委陳學聖說，總統府鐵衛營憲兵出事了！竟然184萬，四位憲兵就被老共收買了！而且跨前總統蔡英文、現任總統賴清德兩任。還是憲兵學長傳承學弟，「好康道相報」，太神了。陳學聖說，這年紀，搞不好都是「天然獨」，怎麽被一點小錢說摧毀，就摧毀了！這憲兵營相當於皇帝的禁衛軍，是要以死護主的，怎麽那麽脆弱？而且竟然長達6年，沒被發現，總統府保密防諜作假的？！執政黨不是每天都在喊要抓共諜、抓中共同路人，很像韓國剛玩完短命戒嚴的尹錫悅總統，也在抓北朝鮮同路人，民進黨也來全世界唯一相挺。陳學聖說，結果總統府後院鐵衛營被滲透、出事多年，主事者完全不知，只會天天在辦聽中共國歌有否起立的退役將軍、看老共飛行展有否誇獎的退伍校官，如此正事不辦，亂貼標籤亂扣帽子，也難怪真共諜那麽大膽！