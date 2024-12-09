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聖地牙哥教士隊韓籍游擊手金河成，在休賽季拒絕拒絕執行下賽季800萬美元合約，成為自由球員，先前傳出舊金山巨人對他有高度興趣，但最終巨人選擇以7年1.82億美元（約合新台幣59億）簽下Willy Adames，根據《Detroit Free Press》記者Evan Petzold透露，底特律老虎有意簽下金河成。金河成在今年8月中旬時，因為右肩膀受傷關係，被放進傷兵名單，並在9月下旬動刀治療，賽季結束後，他與與教士的4年2800萬美元合約到期，金河成也選擇不執行下賽季800萬美元合約的選擇權，進入自由市場，尋好更好的合約。Petzold在Podcast節目《The Days Of Roar podcast》中提到老虎有意簽下金河成，攤開今年老虎的游擊人選來看，在2021年與老虎簽下6年1.4億美元（約新台幣52億）天價合約Javier Baez，表現可說是慘不忍睹，今年打擊率僅1成84，敲出6轟，基本上已經不在球隊未來藍圖中。今年主戰游擊手Zach McKinstry雖防守可圈可點，但進攻火力不足，成為致命傷，加上新秀Trey Sweeney仍需時間調教，因此也讓老虎產生簽下金河成的念頭，金河成今年出賽121場，敲出11轟、47分打點，打擊率2成33，OPS為0.700。