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民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡昨控訴，004號黨員「大媽老司機」朱蕙蓉到處散播陳智菡的女兒透露媽媽說蔡壁如「很噁心」，且稱是當時公視節目主持人視網膜告訴她的。不過，相關指控朱蕙蓉完全否認。陳智菡今（9）日則出面進一步痛批朱：「如果一個人要下作到這個程度，別想得到任何人的尊重。」並強調她握有人證物證，質疑「一個教徒可以公然說謊？」網紅「四叉貓」曾公開指出，陳智菡和老公許甫有次帶女兒上節目，小孩在休息室時指著電視上的蔡壁如說：「我知道她！我媽媽說這個女生超噁心。」朱蕙蓉近日也在政論節目談論此事，引發陳智菡不滿發文，指控朱蕙蓉造謠。陳智菡今出面嚴正聲明：「我想要跟這些人說，你們想要怎麼樣霸凌造謠就衝著我來，我習慣了，但是不要扯到我小孩。我現在已經不太敢帶她去上節目。」她表示，今年初就已經耳聞有人在傳這件事，但自己一直隱忍到今年8月份發現網紅「四叉貓」直播談到這件事，才打電話找朱蕙蓉。陳智菡強調，朱蕙蓉在電話中明確指出是視網膜告訴她，相關訊息自己都有人證物證，而且朱蕙蓉還向她道歉好幾次。陳智菡痛批，朱蕙蓉發文否認自己講過是視網膜告訴她的，「我不曉得一個教徒可以公然說謊？」「如果一個人要下作到這個程度，別想得到任何人的尊重。」至於網紅「四叉貓」稱，知道這個八卦的只有朱蕙蓉、蔡壁如跟柯文哲三人，並暗指是柯文哲透露這個八卦。陳智菡則回應，「四叉貓」不用忙著幫忙洗地或者澄清什麼事情，因為他從頭到尾都不是當事人。