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自由球員Juan Soto未來動向，是今年大聯盟休賽季的最大焦點。根據《紐約郵報》報導指出，Soto的合約報價已被推高至「7.1億美元到7.3億美元」（約合230億新台幣至237億新台幣）之間，有望刷新大谷翔平去年締造10年7億美元紀錄。然而，Soto是否值得這個鉅額價碼，引發業界廣泛討論。去年休賽季，大谷翔平與洛杉磯道奇簽下10年總額7億美元合約震驚體壇，創下體壇歷史紀錄。僅過一年，26歲的Soto可能以更高價碼締造新紀錄。儘管Soto自登上大聯盟以來，平均每季繳出.285/.421/.532的打擊三圍，但在影響力與商業價值方面，他是否足以與大谷匹敵仍存疑。《馬卡報》分析指出，大谷的價值不僅在於他的運動能力，更在於他無可比擬的全球影響力與商業價值，「大谷的7億美元合約相當驚人，但他帶來的收益足以彌補這筆投入。」儘管索托的打擊能力不容小覷，但國聯一位高層直言：「大谷是例外，他太特別了。」大谷的成功不僅在於其二刀流能力，還包括他作為全球運動明星的影響力，這是Soto目前尚未達到的層次。Soto雖然以自由球員身份來說異常年輕，並且有穩定的健康記錄，但在商業價值與國際影響力上，他能否與大谷相比仍有待觀察。Soto最終簽約金額將是今年休賽季的最大話題。隨著他的合約總額可能超越大谷，關於兩者價值的比較也將持續引發討論。這筆交易的結果，無疑將深刻影響未來自由球員市場的走向以及球員身價的定義。