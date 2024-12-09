關於從紐約洋基隊成為自由球員的26歲明星外野手Juan Soto的爭奪戰，將進入白熱化階段，洛杉磯道奇隊在這場競爭中並無明顯優勢，不過美國媒體《紐約郵報》的知名記者John Heyman今（9）日在節目上給出一個有趣的討論話題，他透露如果Soto選擇的道奇隊，那麼球隊的「MVP打線」將會解體，重新建構。

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Soto若加盟道奇　被評估會打第二棒

冬季會議（Winter Meetings）即將開始，Soto的下家預計很快就有答案。Heyman今天登上《MLB Network》的節目，談及Soto爭奪戰的情況，目前參與爭奪戰的隊伍包括紐約洋基、紐約大都會、洛杉磯道奇、多倫多藍鳥和波士頓紅襪5支球隊。Heyman指出：「洋基隊對續約比其他球隊更有信心」，顯示洋基對重新簽回Soto抱有很大希望。

此外，Heyman還提及道奇隊在與Soto會面時的談話內容。據悉，若Soto加盟，道奇隊曾向他透露新賽季可能的打線安排為：「大谷翔平、Soto、Mookie Betts以及Freddie Freeman」。

道奇隊在本賽季靠著大谷翔平、Betts、Freeman組成的「MVP打線」，成功打回隊史4年來的第一座世界大賽冠軍。然而，若Soto這種等級的打者加盟，球隊將會進行打序改變，以求最大化利用這些人的火力。大谷翔平繼續打第一棒沒問題，但Betts和Freeman的位置可能會往後挪。

若Soto加盟　道奇前4棒合約總薪資逼近19億美元

據報導，道奇隊已向Soto出一份超過6億美元的報價。而海曼此前則透露，洋基和大都會的報價已提升至7.1億至7.3億美元之間。

如果Soto以6億美元加入道奇隊，這支球隊仍將組成一個總合約金額接近19億美元的前四棒組合：

大谷翔平： 10年7億美元
Juan Soto： 可能為6億美元
Mookie Betts： 12年約3.9億美元
Freddie Freeman： 6年1.9億美元

▲洛杉磯道奇大谷翔平擊出世界大賽生涯首支安打，延長10局Freddie Freeman轟出再見滿貫全壘打，道奇搶下系列賽首戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

▲Mookie Betts。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊外野手Mookie Betts。（圖／美聯社／達志影像）
▲在今根據《The Athletic》透露，「洛杉磯道奇一壘手Freeman在昨動刀後，已經解決右腳踝扭傷問題，預計能在趕上明年春訓，有望參加完整的棒球訓練。」（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇一壘手Freddie Freeman。（圖／美聯社／達志影像）

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