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▲道奇隊外野手Mookie Betts。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇一壘手Freddie Freeman。（圖／美聯社／達志影像）

關於從紐約洋基隊成為自由球員的26歲明星外野手Juan Soto的爭奪戰，將進入白熱化階段，洛杉磯道奇隊在這場競爭中並無明顯優勢，不過美國媒體《紐約郵報》的知名記者John Heyman今（9）日在節目上給出一個有趣的討論話題，他透露如果Soto選擇的道奇隊，那麼球隊的「MVP打線」將會解體，重新建構。冬季會議（Winter Meetings）即將開始，Soto的下家預計很快就有答案。Heyman今天登上《MLB Network》的節目，談及Soto爭奪戰的情況，目前參與爭奪戰的隊伍包括紐約洋基、紐約大都會、洛杉磯道奇、多倫多藍鳥和波士頓紅襪5支球隊。Heyman指出：「洋基隊對續約比其他球隊更有信心」，顯示洋基對重新簽回Soto抱有很大希望。此外，Heyman還提及道奇隊在與Soto會面時的談話內容。據悉，若Soto加盟，道奇隊曾向他透露新賽季可能的打線安排為：「大谷翔平、Soto、Mookie Betts以及Freddie Freeman」。道奇隊在本賽季靠著大谷翔平、Betts、Freeman組成的「MVP打線」，成功打回隊史4年來的第一座世界大賽冠軍。然而，若Soto這種等級的打者加盟，球隊將會進行打序改變，以求最大化利用這些人的火力。大谷翔平繼續打第一棒沒問題，但Betts和Freeman的位置可能會往後挪。據報導，道奇隊已向Soto出一份超過6億美元的報價。而海曼此前則透露，洋基和大都會的報價已提升至7.1億至7.3億美元之間。如果Soto以6億美元加入道奇隊，這支球隊仍將組成一個總合約金額接近19億美元的前四棒組合：大谷翔平： 10年7億美元Juan Soto： 可能為6億美元Mookie Betts： 12年約3.9億美元Freddie Freeman： 6年1.9億美元▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）