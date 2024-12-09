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公務員霸凌事件連環爆，雲林縣褒忠鄉也驚傳霸凌事件。一名鄉公所員工控訴，鄉長陳建名與公所秘書楊昇達刻意刁難、公報私仇，要他獨自一人到各公墓清查墳墓數量，公墓雜草叢生，讓他身心受創，他想申請調離，陳建名卻駁回，還想將他降調。楊昇達還曾轉述陳建名，揚言「叫黑道小弟修理你」。陳建名則說，都是誤會，願意檢討。褒忠鄉鄉民代表林一民上月6日也曾在鄉政總質詢問及此事。林一民批，鄉公所難道是沒工友？為什麼要叫一個8職等的課長去清點墳墓？草也多、蛇也多，都沒危險性嗎？痛批陳建名違法濫權。林一民也說，如果大家合不來，就像夫妻不適合可以離婚，就讓人家請調，大家都快活、沒有壓力，現在人家要請調，又不給他走，是什麼意思？陳建名說，相關人事都是交給楊昇達處理。楊昇達則回應，會深思檢討。林一民說，希望陳建名好好尊重公務人員制度，好好檢討與改革。