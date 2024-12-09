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網紅八炯日前揭露中共收買台灣網紅，話題延燒。外交部長林佳龍今（9）日在立法院表示，中共操縱輿論、進行境外資訊操弄，已是國際大眾普遍關心的問題，台灣也必須做好各種因應及防範。針對中共傳出收買台灣網紅進行統戰的消息，林佳龍今赴立院外交及國防委員會預算審查會議前受訪指出，中共操弄輿論已是國際普遍認知的問題。現在又透過培養網紅或是社群媒體意見領袖操弄，台灣也必須做好因應及防範。林佳龍指出，在媒體識讀上，台灣跟國際都有經驗交流。像是羅馬尼亞大選期間的資訊操弄就是一例。他強調，台灣是民主社會，如何做好防範避免被資訊操弄，進而影響選舉結果或是民主運作都很重要。至於民進黨立院黨團日前的「戒嚴文」爭議，是否影響台韓關係？林佳龍則回應，我駐韓國代表處有跟朝野政界保持聯繫、掌握政局發展，「台韓之間目前並沒有形成爭議的問題。」