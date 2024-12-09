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美國職棒大聯盟（MLB）自由市場重磅消息！根據《ESPN》記者Jeff Passan的最新消息，26歲球星Juan Soto確定轉戰紐約大都會，簽下15年總額7.65億美元（約合249億新台幣）史上最大合約，刷新大谷翔平締造的大聯盟歷史紀錄。消息一出，震撼整個棒球界。Puma在社群平台X（原推特）上表示：「根據聯盟內部人士的可靠預測，Soto將於今晚作出決定。」他提到，冬季會議將於當地時間晚間7點在德州達拉斯舉行，屆時Soto的簽約動向可能隨之明朗。《SNY》記者Andy Martino也指出：「今晚是關鍵時刻。」隨後，美媒《ESPN》最新報導，大都會成功擊敗其他球隊，簽下這位自由市場的最強打者。Soto的新合約不僅打破大谷翔平去年與道奇簽下10年7億美元的紀錄，更成為體育界有史以來最高的職業運動合約之一。Soto於2018年以19歲之齡在國民隊登上大聯盟，次年以打擊率.282、34支全壘打及110分打點的成績，助隊奪得隊史首座世界大賽冠軍。Soto於2022年轉戰教士隊，今年則與洋基隊簽下一年3100萬美元的合約，打破大谷翔平3000萬美元薪資仲裁紀錄。2024賽季，Soto繳出打擊率.288，並轟出生涯單季新高的41支全壘打，貢獻109分打點，OPS（攻擊指數）高達.989，並在美聯MVP票選排名第3。如此優異的成績，加上由知名經紀人Scott Boras操盤，如願簽下15年7.65億美元破紀錄合約。今年冬季會議將於今晚展開，30支球團高層與球員經紀人將齊聚一堂。在Soto完成簽約後，預期將引發市場效應，影響其他自由球員的簽約進程。例如，目前同樣備受關注的自由球員Teoscar Hernández的去向，將隨著Soto的決定而更加明朗。