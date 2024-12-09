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立法院朝野6日爆發激烈衝突，為「選罷法」修正，上演全武行，國民黨立委陳玉珍被民進黨立委吳沛憶質疑，只穿內衣企圖「脫衣求碰瓷」。陳玉珍今（9）日到台北地方法院，對吳沛憶提告民事求償150萬元，並要求吳沛憶道歉。上午10時45分許，陳玉珍抵達台北地方法院，她表示，吳沛憶身為國會議員，卻信口開河，不求證事實，且顛倒黑白、顛倒是非的行為，已經給時間，但是到目前為止，都沒有在臉書上更正。陳玉珍說，如果吳沛憶願意道歉，更正臉書上說的錯誤內容，她可以原諒吳沛憶，但是遲遲等不到道歉，是「非不得已、萬不得已」才到台北地方法院提出民事告訴。媒體追問陳玉珍民事告訴的求償金額，陳玉珍回答150萬元，並且會將賠償金全數捐出給相關公益團體，做為性別教育資助金；媒體再問陳玉珍是否希望吳沛憶道歉，陳玉珍回答「當然要道歉，道歉是基本的」。接著陳玉珍還原當天狀況，她說，「當天也有其他媒體在場，出去的時候襯衫是破的，也有給大家看，大家還覺得很不好意思，我去廁所脫了再給你們看好了。」陳玉珍還說，在衝突過程中，不管是跟陳瑩（肢體碰）撞還是站在主席台，過程中，袖子都是捲起來的，藍色袖子是捲起來的，被吳沛憶說「脫衣求碰瓷」，強調「我真的非常不能接受」。陳玉珍還說，「碰瓷是大陸用語，她（吳沛憶）是不是被統戰還不知道。」陳玉珍也痛批吳沛憶，本身是支持女權及性別平權，更是吳沛憶標榜的「進步價值」，現在竟然不分青紅皂白，應該求證過，應該來道歉、應該來更正，怒罵吳沛憶「死不悔改」，所以要讓法院來還原事實真相。