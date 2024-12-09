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前立委蔡壁如近日再度成為熱議話題，民進黨台中市議員今批評，市長盧秀燕聘用蔡壁如擔任市府顧問，表面上藍白合，卻被懷疑透過蔡影響民眾黨的黨務，如今蔡壁如成為台中市政府知名度最高的官員，建議盧秀燕多帶著她跑行程，更能聚焦、發揮藍白合效果。但盧秀燕不以為然，指著民政局長說「我們吳世瑋比她有名」；對於蔡壁如黨務發言多過市政，盧秀燕強調「她上班時間都在做台中的事情」。台灣民眾黨前天黨代表選舉，各界熱烈討論前立委蔡壁如能否班師回朝，人在新加坡的蔡壁如，隔海對選舉結果發表看法。昨天民眾黨台中市黨部主委江和樹出面澄清自己「不是蔡壁如人馬」；今早民眾黨內又為立院黨團主任陳智菡有沒說過「蔡壁如超噁心」一事上演宮鬥劇。民進黨台中市議員陳俞融今（9）日質詢時，批評市府顧問蔡壁如平日對黨務的發言多過市政；市議員陳淑華也質疑，蔡壁如是「民眾黨駐台中市政府的代表，還是台中市政府駐民眾黨的代表？」盧秀燕答詢時堅持，自己特別交付任務，要蔡壁如督導海線，「她上班時間都在做台中的事情」。陳俞融則酸，蔡壁如到中市府任職後一直晾著、未被交付實際工作，只被「當做標籤、雕像被定在那邊」。被冷落的蔡壁如每天為民眾黨發言，假日跑去新加坡，還是在為民眾黨發言，如今躍升為台中市政府知名度最高的官員。此時盧秀燕搶答「我們吳世瑋（民政局長）比她有名」。陳俞融反問「我們來做一下民調，看全台灣認識吳世瑋的人多、還是蔡壁如的多？」市民的納稅錢要花在刀口上，既然蔡壁如的知名度這麼高，建議就「讓她發揮她的功能」，多陪著盧秀燕一起跑行程、出席活動、拍合照，更有助盧秀燕未來為2026選舉佈局、2028鋪路藍白合，更能為個人登大位發揮效果。