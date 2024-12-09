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▲高雄21歲王姓女子在閨蜜熱情邀約下，6日傍晚自小港機場飛往泰國曼谷後失聯，監視器拍下離台最後身影。（圖／翻攝畫面）

一名21歲王姓正妹上個月疑似被載往緬甸最恐怖的「泰昌園區」後失聯，家人也陸續收到索取天價贖金的簡訊，目前有消息指出她已返台，不過帶她出國的男閨蜜則仍失蹤，警方認為案情不單純，將持續追查背後經過。王姓女子有著長髮、清秀臉龐和大眼，疑似因為葉姓男閨蜜一句「可以來泰國聚一聚」而出國，沒想到一下機就疑似遭人擄到號稱緬甸東部最恐怖的泰昌園區，王女曾隨手錄了園區畫面向男友求救，似乎想試圖逃跑，最後發的訊息定格在「我可能快要死了」，之後就音訊全無。根據《ETtoday》報導，王女在6天前秘密回台，但王女返家後對於一個月來到底經歷了什麼，始終不願多談，更讓人難以想像是否還有其他內情，讓她對在泰國或緬甸的經歷閉口不言。在她失蹤時，警方調閱監視器畫面發現她最後和葉姓男閨蜜一起出現在路邊，追查後發現葉姓男閨蜜和王女是國中同學，兩人老家都在屏東。案發當日王女原本與男友同居在高雄前金區的一棟大樓，11月6日當天下午3點多，住家的監視器拍下披著長髮的葉姓男子在騎機車載她回到住處後，約6分鐘後王女帶著背包下樓，隨即就跟葉男搭計程車前往機場。儘管目前有消息來源指出王女已回台灣，但葉男仍處於神隱狀態，讓警方察覺案情不單純，將介入調查，全案依然往人口販運方向偵辦。